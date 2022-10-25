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25 октября, 08:09

Мирошник: Следующие три недели крайне опасны из-за вероятности ядерной провокации Киева

Киев может предпринять попытку ядерной провокации в течение следующих нескольких недель. По мнению главы Представительства ЛНР в Москве Родиона Мирошника, за этой диверсией будет стоять Запад который организует её как раз в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

"Потому ближайшие три недели с точки зрения ядерной провокации Запада руками Киева будут крайне опасны. На кону выборы демократов в Конгресс [США] и попытка международной изоляции России", — сказал он.

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Напомним, в выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал не обострять конфликт на Украине из-за сообщений о "грязной бомбе". По его словам, организация в курсе данной информации, но не знает, так ли это в действительности.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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