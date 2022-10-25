Мирошник: Следующие три недели крайне опасны из-за вероятности ядерной провокации Киева

Киев может предпринять попытку ядерной провокации в течение следующих нескольких недель. По мнению главы Представительства ЛНР в Москве Родиона Мирошника, за этой диверсией будет стоять Запад который организует её как раз в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.