Россия призвала ООН не допустить "гнусного преступления" Киева с "грязной бомбой"

В случае, если Киев применит "грязную бомбу", Россия будет рассматривать это как акт ядерного терроризма. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

"Мы будем рассматривать использование киевским режимом "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма", — говорится там.

Российский постпред напомнил о данных Минобороны РФ о том, что эта провокация может быть осуществлена Киевом при поддержке западных стран. Небензя призвал Генсека ООН "сделать всё, что в его силах", чтобы это "гнусное преступление" не было совершено.