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24 октября, 21:17

Россия призвала ООН не допустить "гнусного преступления" Киева с "грязной бомбой"

Небензя: Применение Киевом "грязной бомбы" станет актом ядерного терроризма

В случае, если Киев применит "грязную бомбу", Россия будет рассматривать это как акт ядерного терроризма. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

"Мы будем рассматривать использование киевским режимом "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма", — говорится там.

Российский постпред напомнил о данных Минобороны РФ о том, что эта провокация может быть осуществлена Киевом при поддержке западных стран. Небензя призвал Генсека ООН "сделать всё, что в его силах", чтобы это "гнусное преступление" не было совершено.

Дипломат также подчеркнул в письме, что "Россия никогда не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине".

Уровень заражения: Что такое "грязная бомба" и где Киев может её применить

Уровень заражения: Что такое "грязная бомба" и где Киев может её применить

Как рассказывал Лайф, в выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Вопрос будет поднят и в Совбезе ООН.

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Telegram / russiaun

Андрей Григорьев

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