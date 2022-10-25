Россия призвала ООН не допустить "гнусного преступления" Киева с "грязной бомбой"
Небензя: Применение Киевом "грязной бомбы" станет актом ядерного терроризма
В случае, если Киев применит "грязную бомбу", Россия будет рассматривать это как акт ядерного терроризма. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
"Мы будем рассматривать использование киевским режимом "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма", — говорится там.
Российский постпред напомнил о данных Минобороны РФ о том, что эта провокация может быть осуществлена Киевом при поддержке западных стран. Небензя призвал Генсека ООН "сделать всё, что в его силах", чтобы это "гнусное преступление" не было совершено.
Дипломат также подчеркнул в письме, что "Россия никогда не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине".
Как рассказывал Лайф, в выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Вопрос будет поднят и в Совбезе ООН.
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