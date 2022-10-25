МАГАТЭ приедет с проверкой на два ядерных объекта Украины

Специалисты МАГАТЭ планируют провести инспекцию двух ядерных объектов Украины по запросу руководства страны. Об этом сообщил глава международной организации Рафаэль Гросси. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ.

"МАГАТЭ готовит визит на эти объекты в ближайшие дни. Целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов", — подчеркнул Гросси.

По его словам, агентство отреагировало на письменный запрос от Украины. Планируемые к посещению объекты находятся под гарантией МАГАТЭ и должны регулярно проверяться специалистами. Какие именно объекты посетят эксперты, пока остаётся загадкой.

В заявлении регулятора также отмечается, что агентство ознакомилось с заявлениями российской стороны относительно возможной деятельности на двух ядерных объектах Незалежной. Утверждается, что инспекция на одном из них была проведена месяц назад и там не обнаружили незадекларированной ядерной деятельности.