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Регион
Опубликовано 24 октября 2022, 20:31
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Рогозин подтвердил, что находится на передовой

Рогозин подтвердил, что находится на передовой в Запорожской области

Дмитрий Рогозин в Донбассе. Фото © Telegram / Кремлёвская прачка

Дмитрий Рогозин в Донбассе. Фото © Telegram / Кремлёвская прачка

К военной биографии экс-главы "Роскосмоса" прибавилось Запорожье. Это подтвердил сам Дмитрий Рогозин, прокомментировав соответствующие сообщения в телеграм-каналах.

"Да, добавил", — написал Рогозин, отвечая на утверждение, что "Рогозин на передовой в Запорожской области, добавил к своей военной биографии: Приднестровье, Босния, Северный Кавказ, теперь Новороссия".

Политик подчеркнул, что теперь хочет, чтоб "сбылась мечта о Славянске" — городе в Донецкой Народной Республике, который находится под контролем Киева.

"Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца", — подчеркнул Рогозин.

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Ранее Лайф писал, что Рогозин доставил в Донецк зимнее обмундирование для защитников Донбасса. Это тёплая и прочная обувь, спальные мешки, термобельё и прочее.

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Арина Родионова
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