К военной биографии экс-главы "Роскосмоса" прибавилось Запорожье. Это подтвердил сам Дмитрий Рогозин, прокомментировав соответствующие сообщения в телеграм-каналах.

"Да, добавил", — написал Рогозин, отвечая на утверждение, что "Рогозин на передовой в Запорожской области, добавил к своей военной биографии: Приднестровье, Босния, Северный Кавказ, теперь Новороссия".

Политик подчеркнул, что теперь хочет, чтоб "сбылась мечта о Славянске" — городе в Донецкой Народной Республике, который находится под контролем Киева.

"Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца", — подчеркнул Рогозин.