НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 октября, 20:31

"Мечта о Славянске": Рогозин подтвердил, что находится на передовой

Рогозин подтвердил, что находится на передовой в Запорожской области

<p>Дмитрий Рогозин в Донбассе. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/kremlinprachka/21746" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кремлёвская прачка</a></p>

Дмитрий Рогозин в Донбассе. Фото © Telegram / Кремлёвская прачка

К военной биографии экс-главы "Роскосмоса" прибавилось Запорожье. Это подтвердил сам Дмитрий Рогозин, прокомментировав соответствующие сообщения в телеграм-каналах.

"Да, добавил", — написал Рогозин, отвечая на утверждение, что "Рогозин на передовой в Запорожской области, добавил к своей военной биографии: Приднестровье, Босния, Северный Кавказ, теперь Новороссия".

Политик подчеркнул, что теперь хочет, чтоб "сбылась мечта о Славянске" — городе в Донецкой Народной Республике, который находится под контролем Киева.

"Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца", — подчеркнул Рогозин.

Рогозин: На слова Маска об Украине повлияла русская женщина

Рогозин: На слова Маска об Украине повлияла русская женщина

Ранее Лайф писал, что Рогозин доставил в Донецк зимнее обмундирование для защитников Донбасса. Это тёплая и прочная обувь, спальные мешки, термобельё и прочее.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров