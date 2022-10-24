"Напоминает восковую фигуру": В конгрессе заподозрили, что Байденом "управляют из тени"

Управление Америкой находится в руках теневого правительства и персонала нынешнего президента Джо Байдена, который, в свою очередь, страдает от тяжёлых когнитивных проблем. Об этом заявила конгрессвумен Клаудия Тенни.

"Он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним", — сказала она в эфире Fox News.

Парламентарий выразила мнение, что Байден некомпетентен и не в состоянии справляться с самой важной задачей страны — быть её лидером. Она заявила, что президенту, которому в этом году исполнится 80 лет и который стал самым пожилым главой Штатов за всю их историю, не помешало бы пройти тест, чтобы подтвердить дееспособность.