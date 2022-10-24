"Напоминает восковую фигуру": В конгрессе заподозрили, что Байденом "управляют из тени"
Конгрессвумен Тенни: Байден фактически не у власти, им управляет теневое правительство
Управление Америкой находится в руках теневого правительства и персонала нынешнего президента Джо Байдена, который, в свою очередь, страдает от тяжёлых когнитивных проблем. Об этом заявила конгрессвумен Клаудия Тенни.
"Он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним", — сказала она в эфире Fox News.
Парламентарий выразила мнение, что Байден некомпетентен и не в состоянии справляться с самой важной задачей страны — быть её лидером. Она заявила, что президенту, которому в этом году исполнится 80 лет и который стал самым пожилым главой Штатов за всю их историю, не помешало бы пройти тест, чтобы подтвердить дееспособность.
Байден нередко демонстрирует не самое вменяемое поведение, тем более для главы государства. Например, недавно он пытался найти в зале погибшую летом в аварии республиканку Джеки Валорски. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер тогда попыталась объяснить, что, скорее всего, Байден просто думал о ней в этот момент, и в этом "нет ничего необычного". В ответ один из сотрудников СМИ заметил, что он думает о Джоне Ленноне каждый день, однако не пытается искать его где-то рядом с собой.