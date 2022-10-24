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24 октября, 19:54

"Напоминает восковую фигуру": В конгрессе заподозрили, что Байденом "управляют из тени"

Конгрессвумен Тенни: Байден фактически не у власти, им управляет теневое правительство

Управление Америкой находится в руках теневого правительства и персонала нынешнего президента Джо Байдена, который, в свою очередь, страдает от тяжёлых когнитивных проблем. Об этом заявила конгрессвумен Клаудия Тенни.

"Он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним", — сказала она в эфире Fox News.

Парламентарий выразила мнение, что Байден некомпетентен и не в состоянии справляться с самой важной задачей страны — быть её лидером. Она заявила, что президенту, которому в этом году исполнится 80 лет и который стал самым пожилым главой Штатов за всю их историю, не помешало бы пройти тест, чтобы подтвердить дееспособность.

Невидимка снова в деле: Байден вновь попытался "пожать руку никому"

Невидимка снова в деле: Байден вновь попытался "пожать руку никому"

Байден нередко демонстрирует не самое вменяемое поведение, тем более для главы государства. Например, недавно он пытался найти в зале погибшую летом в аварии республиканку Джеки Валорски. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер тогда попыталась объяснить, что, скорее всего, Байден просто думал о ней в этот момент, и в этом "нет ничего необычного". В ответ один из сотрудников СМИ заметил, что он думает о Джоне Ленноне каждый день, однако не пытается искать его где-то рядом с собой.

Обложка ©

Flickr / The White House

Анатолий Симоненко

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