Мамкин террорист: В Екатеринбурге подросток решил напасть на школу с топором и травматом

В Екатеринбурге задержали подростка, который намеревался устроить теракт в школе. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, парень учится в одном из лицеев в Орджоникидзевском районе.

Как оказалось, 14-летний учащийся уже давно увлекался военной тематикой, изучал тему терактов. В сентябре этого года он решил сам устроить подобное в учебном заведении. "Наполеоновскими планами" школьник как-то похвастался одноклассникам в одном из мессенджеров, так на него и вышли.

Дома у подростка был найден пневматический пистолет, который ранее ему отдал друг на хранение. Помимо этого следователями были изъяты средства связи и топор. Пока злоумышленник помещён в психиатрический стационар. По нашим данным, его воспитывала только мама, семья на учёте в ПДН не состоит.