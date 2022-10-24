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24 октября, 19:17

В Брянской области на путях сработало взрывное устройство

Глава Брянской области: на перегоне между Новозыбковым и Злынкой произошёл взрыв

В Брянской области сегодня вечером на перегоне между Новозыбковым и Злынкой сработало неизвестное взрывное устройство, оказались повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня вечером на перегоне между населёнными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути", — написал он в Telegram.

По словам главы области, обошлось без пострадавших. На месте подрыва путей работают экстренные и оперативные службы.

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Как рассказывал Лайф, в сентябре трое российских военных получили ранения после атаки украинского дрона контрольно-пропускного пункта "Зерново" в Брянской области.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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