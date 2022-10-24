В Брянской области на путях сработало взрывное устройство
Глава Брянской области: на перегоне между Новозыбковым и Злынкой произошёл взрыв
В Брянской области сегодня вечером на перегоне между Новозыбковым и Злынкой сработало неизвестное взрывное устройство, оказались повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня вечером на перегоне между населёнными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути", — написал он в Telegram.
По словам главы области, обошлось без пострадавших. На месте подрыва путей работают экстренные и оперативные службы.
Как рассказывал Лайф, в сентябре трое российских военных получили ранения после атаки украинского дрона контрольно-пропускного пункта "Зерново" в Брянской области.
Агентство "Москва"