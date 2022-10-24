Путин позвал Пашиняна и Алиева на трёхсторонний саммит в Россию

Президент РФ Владимир Путин пригласил азербайджанского лидера Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна в Россию для участия в трёхстороннем саммите. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Президент России В.В. Путин пригласил президента Азербайджана И.Г. Алиева и премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна в Россию на очередной трёхсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трёхсторонних и двусторонних вопросов", — сказано в её комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что МИД обеспокоен тревожными тенденциями в Закавказье, "куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы". Дипломат отметила, что США и Евросоюз на фоне напряжённых отношений между Арменией и Азербайджаном продвигают наспех состряпанные инициативы, не учитывающие интересов населения региона.