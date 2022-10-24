"Зенит" разгромил "Сочи"

Петербургский "Зенит" с разгромным счётом одержал победу над "Сочи". Матч 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) на "Газпром-арене" закончился с цифрами 7:0 на табло.

Мячи забили Иван Сергеев (2-я и 25-я минуты), Малком (11, 74), Вендел (32), Вильмар Барриос (53) и Густаво Мантуан (76).

Таким образом, "Зенит" не проигрывает в нынешнем розыгрыше РПЛ уже 14 игр подряд. Одиннадцать завершились его победой, три — вничью. Команда на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны с 36 очками. Для "Сочи" же это второе поражение подряд. У команды восьмое место в таблице с 20 очками.