В Финском заливе около Выборга зафиксировали четыре сейсмособытия неясного происхождения

В Финском заливе недалеко от Выборга и Приморска были зафиксированы четыре сейсмических события неизвестного происхождения. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные Финского сейсмологического института.

События произошли ещё 20 и 21 октября, однако финские журналисты обратили внимание на инциденты только сейчас. Согласно данным на портале "Газпрома", в этом районе проходит нить трубопровода "Северный поток". При этом точное расстояние от места сейсмических событий до самого газопровода неизвестно.