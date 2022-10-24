В Финском заливе около Выборга зафиксировали четыре сейсмособытия неясного происхождения
В Финском заливе недалеко от Выборга и Приморска были зафиксированы четыре сейсмических события неизвестного происхождения. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные Финского сейсмологического института.
События произошли ещё 20 и 21 октября, однако финские журналисты обратили внимание на инциденты только сейчас. Согласно данным на портале "Газпрома", в этом районе проходит нить трубопровода "Северный поток". При этом точное расстояние от места сейсмических событий до самого газопровода неизвестно.
Учёный Яри Корстрёма предположил, что причиной происхождения зафиксированных инцидентов могут быть небольшие взрывы (около 50–100 килограммов взрывчатки).
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.