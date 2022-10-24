"Урал" одержал четвёртую победу подряд, обыграв "Крылья Советов" в матче РПЛ

Екатеринбургский "Урал" на родном поле обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, для уральцев это четвёртая победа подряд.

Хозяева забили по голу в каждом тайме. Отличились нападающий Алексей Каштанов и полузащитник Юрий Газинский. Из команды гостей мяч во втором тайме забил Максим Глушенков. При этом стоит отметить, что на 24-й минуте "Крылья Советов" остались в меньшинстве после того, как красную карточку за игру рукой получил защитник Гленн Бейл.

По итогу встречи уральский клуб с 16 очками поднялся на десятую строчку турнирной таблицы, а ФК "Крылья Советов" с 14 баллами идёт пока на 11-й позиции.