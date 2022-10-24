Сунак вступит в должность премьера 25 октября после аудиенции с Карлом III

Риши Сунак, избранный на пост премьер-министра Великобритании, вступит в должность 25 октября после аудиенции с королём Карлом III. Об этом говорится в сообщении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Следующий день на Даунинг-стрит начнётся с утренней встречи уходящего премьера Лиз Трасс с членами кабмина, после чего она выступит с прощальной речью у резиденции. Ориентировочно в 10:15 по местному времени (12:15 мск) в Букингемском дворце пройдёт её аудиенция с Карлом III, где монарх примет отставку. После этого король проведёт встречу с Сунаком и предложит ему сформировать правительство Его Величества. И примерно в 11:35 (13:35 мск) жители Британии услышат речь нового главы правительства.