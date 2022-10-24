Сунак вступит в должность премьера 25 октября после аудиенции с Карлом III
Риши Сунак, избранный на пост премьер-министра Великобритании, вступит в должность 25 октября после аудиенции с королём Карлом III. Об этом говорится в сообщении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.
Следующий день на Даунинг-стрит начнётся с утренней встречи уходящего премьера Лиз Трасс с членами кабмина, после чего она выступит с прощальной речью у резиденции. Ориентировочно в 10:15 по местному времени (12:15 мск) в Букингемском дворце пройдёт её аудиенция с Карлом III, где монарх примет отставку. После этого король проведёт встречу с Сунаком и предложит ему сформировать правительство Его Величества. И примерно в 11:35 (13:35 мск) жители Британии услышат речь нового главы правительства.
Напомним, экс-министр финансов Британии Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. По версии газеты The Sunday Times, он вместе с супругой-дизайнером занимает 222-е место в списке богатейших людей страны.
ТАСС / Zuma