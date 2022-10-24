Губернатор Беглов сообщил об усилении мер безопасности в Петербурге

В Санкт-Петербурге усилили меры по обеспечению безопасности и охране общественного порядка. Соответствующее заявление сделал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"Мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности", — приводит издание "Фонтанка" его слова.