Губернатор Беглов сообщил об усилении мер безопасности в Петербурге
В Санкт-Петербурге усилили меры по обеспечению безопасности и охране общественного порядка. Соответствующее заявление сделал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
"Мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности", — приводит издание "Фонтанка" его слова.
При этом Беглов подчеркнул, что дополнительные ограничения сейчас не вводятся и город "сохраняет привычный ритм жизни". По указу президента РФ Владимира Путина в Петербурге действует уровень "базовой готовности".
Ранее Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.
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