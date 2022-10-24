Глава "Нафтогаза" Витренко: Украину ждёт худшая зима в истории

Украину ждёт худшая зима в её истории из-за сложностей в энергетике. Об этом в беседе с немецким изданием Handelsblatt заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Это будет худшая зима в нашей истории. Нас ожидают постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением. Мы готовимся к этому, но это, конечно, не удаётся нам на 100%. Тут нам нужна помощь наших партнёров", — отметил он.

Собеседник издания заметил, что сейчас практически 40% энергетических объектов страны принесён ущерб. Витренко подчеркнул: главное, что на данный момент необходимо Украине от западных стран, — системы ПВО и ПРО, чтобы избежать разрушения в будущем. Так, по его мнению, действенной является немецкая система IRIS-T, Киеву нужно больше данной техники. Кроме того, Незалежной требуются запасные части и ремонтные комплекты для трансформаторов, которые необходимы для запуска электростанций. Не хватает Украине и резервных дизельных генераторов.

Между тем глава "Нафтогаза" считает, что Киев не может платить за импортируемый газ в условиях текущих цен. Речь в данном случае идёт о пяти миллиардах евро.

"Мы сами добываем 12,5 миллиарда кубометров в год, и у нас 14,2 миллиарда кубометров природного газа в наших хранилищах, однако для производства электроэнергии нам по-прежнему требуется около трёх миллиардов кубометров из-за рубежа", — подчеркнул Витренко.

При этом он добавил, что Незалежная может использовать вместо газа биомассу из древесных и сельскохозяйственных отходов, а также бытового мусора. По мнению Витренко, эти изменения окупятся в ближайшие месяцы. Такой шаг, как отмечает он, сделает Украину более устойчивой. Однако для этого стране необходимы котлы и турбины, которые работают на биомассе. Сейчас по этому вопросу идут переговоры с Берлином.