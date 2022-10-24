Невылеченный зуб чуть не отправил на тот свет жителя подмосковного Пушкино

Невылеченный зуб мудрости чуть не отправил на тот свет 28-летнего жителя подмосковного Пушкино. Парень попал в реанимацию с острым гнойным воспалением, перешедшим на лёгкое и гортань, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ведомстве рассказали, что молодой человек очень сильно боялся стоматологов. И когда у него заболел зуб, он попросту стал принимать обезболивающее. В течение пяти дней у парня развивался отёк лица и шеи, однако он всё равно не спешил обращаться за помощью. В итоге после приёма очередной таблетки он потерял сознание прямо на улице. Прохожие вызвали медиков, после чего пациент был доставлен в Московскую областную больницу имени профессора Розанова, где его экстренно прооперировали. Во время операции врачи также выявили наличие анаэробных микроорганизмов, которые и спровоцировали флегмону.

"В послеоперационном периоде последовала длительная борьба за жизнь пациента в отделении реанимации, на фоне прогрессирующей инфекции мягких тканей у пациента успел развиться сепсис и выраженная интоксикация", — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Артём Косов.

В общей сложности парень провёл в больнице 82 дня. Как отметили в пресс-службе, из-за невылеченного зуба пациент похудел на 25 килограммов, и на его лице и шее теперь остались шрамы.