В ООН призвали не обострять конфликт на Украине из-за сообщений о "грязной бомбе"

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Всемирная организация призывает избегать любых действий, которые способны привести к эскалации конфликта на Украине. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможном применении Киевом "грязной бомбы". Представитель отметил, что ООН в курсе данной информации, но не знает, так ли это в действительности.

"Наша позиция по этому вопросу, как и по многим другим, заключается в том, что все стороны должны избегать действий, которые могут привести к просчётам и эскалации конфликта, который уже стал очень разрушительным", — сказал Дюжаррик в ходе брифинга.