В ООН призвали не обострять конфликт на Украине из-за сообщений о "грязной бомбе"
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Всемирная организация призывает избегать любых действий, которые способны привести к эскалации конфликта на Украине. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможном применении Киевом "грязной бомбы". Представитель отметил, что ООН в курсе данной информации, но не знает, так ли это в действительности.
"Наша позиция по этому вопросу, как и по многим другим, заключается в том, что все стороны должны избегать действий, которые могут привести к просчётам и эскалации конфликта, который уже стал очень разрушительным", — сказал Дюжаррик в ходе брифинга.
Кто помогает, тот и пострадает: Какие страны окажутся под ударом после подрыва Киевом "грязной бомбы"
Напомним, в выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.
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