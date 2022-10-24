Перечислены отличия "грязной бомбы" от ядерной

"Грязная бомба" от ядерной отличается по многим факторам, среди них — взрывная волна и радиоактивное заражение. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин.

"У ядерного оружия есть взрывная волна, радиационное заражение, световое излучение, много других факторов. И потом, ядерное оружие можно донести куда-то, как боеголовку ракеты, самолётом можно отправить и так далее, много вариантов", — пояснил он в беседе с РИАМО.