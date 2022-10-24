Перечислены отличия "грязной бомбы" от ядерной
Военный эксперт Литовкин рассказал, чем отличается "грязная бомба" от ядерной
"Грязная бомба" от ядерной отличается по многим факторам, среди них — взрывная волна и радиоактивное заражение. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин.
"У ядерного оружия есть взрывная волна, радиационное заражение, световое излучение, много других факторов. И потом, ядерное оружие можно донести куда-то, как боеголовку ракеты, самолётом можно отправить и так далее, много вариантов", — пояснил он в беседе с РИАМО.
По словам Литовкина, по сути "грязная бомба" представляет из себя самодельное устройство, которое бессмысленно выпускать в промышленном масштабе. В реальной войне такие "самоделки" практически бесполезны, они дают небольшой результат, а также их крайне сложно доставлять куда-то, резюмировал эксперт.
Кто помогает, тот и пострадает: Какие страны окажутся под ударом после подрыва Киевом "грязной бомбы"
Напомним, в выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.
ТАСС / Донат Сорокин