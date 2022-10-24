Три человека стали жертвами стрельбы в школе в США

В результате стрельбы в американском городе Сент-Луис (штат Миссури) погибло три человека, в том числе девочка-подросток и женщина. Также ещё восемь получили различные ранения, сообщает телеканал KMOV со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл около девяти утра по местному времени в средней школе с углублённым изучением визуальных искусств и исполнительского мастерства. Прибывшие правоохранители увидели выбегающих из здания детей, а также вооружённого длинноствольным оружием парня, которому на вид было около 20 лет. В какой-то момент преступник вступил в перестрелку с одним из полицейских, в результате чего был убит. Сейчас сотрудники ФБР изучают обстоятельства случившегося.