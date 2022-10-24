Украинские силовики обстреляли авто с людьми под Херсоном, один человек погиб

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) обстреляла под Херсоном автомобиль с людьми, в результате чего один человек погиб, а двое получили ранения. Об этом заявили в областном министерстве здравоохранения.

"Украинская ДРГ обстреляла гражданское авто. Сегодня вечером киевский режим совершил очередной террористический акт в Херсонской области: украинские националисты обстреляли автомобиль с тремя гражданскими. В результате один человек погиб, двое получили огнестрельные ранения", — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что пострадавшие госпитализированы в одну из больниц региона. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Известно, что на месте случившегося работали две бригады скорой помощи. Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев принёс соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.