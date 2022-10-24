Маск назвал идиотом шахматиста Каспарова в ответ на критику мирного плана по Украине
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск назвал идиотом чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*. Это произошло после того, как гроссмейстер осудил план бизнесмена по достижению мира между Россией и Украиной.
"Почему же люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела? Это моральный идиотизм и геополитическая слепота", — заявил Каспаров в эфире телеканала CNBC.
Однако Маск не оставил без ответа подобную критику и отпустил едкий комментарий в соцсетях под видео с интервью шахматиста.
"Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот", — ответил Маск, добавив, что в детстве шахматы казались ему очень лёгкой игрой.
Напомним, что ранее Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". До этого основатель SpaceX заявил, что достижение компромисса по Крыму могло бы стать самым вероятным итогом противостояния России и Запада на Украине.
* Включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Getty Images / Dimitrios Kambouris / The Met Museum / Vogue, © ТАСС / imago stock&people