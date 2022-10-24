Маск назвал идиотом шахматиста Каспарова в ответ на критику мирного плана по Украине

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск назвал идиотом чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*. Это произошло после того, как гроссмейстер осудил план бизнесмена по достижению мира между Россией и Украиной.

"Почему же люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела? Это моральный идиотизм и геополитическая слепота", — заявил Каспаров в эфире телеканала CNBC.

Однако Маск не оставил без ответа подобную критику и отпустил едкий комментарий в соцсетях под видео с интервью шахматиста.

"Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот", — ответил Маск, добавив, что в детстве шахматы казались ему очень лёгкой игрой.