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24 октября, 19:28

Более ста судов "зерновой инициативы" застряли в порту Стамбула

СКЦ: В Стамбуле скопилось 113 судов с зерном в очереди на досмотр

Досмотр судов, участвующих в Черноморской зерновой инициативе, задерживается в Стамбуле. Очереди на инспекцию сейчас дожидается 113 судов, говорится в сообщении совместного координационного центра (СКЦ).

"Совместный координационный центр сообщает, что в настоящее время 113 судов зарегистрированы для проверки, тогда как ещё 60 ожидают присоединения к Черноморской зерновой инициативе в территориальных водах Турции", — сказано в заявлении СКЦ.

В СКЦ обеспокоены тем, что из-за этого могут произойти сбои в цепочке поставок и работе портов. В сообщении также отмечается, что за последние несколько дней центр снова начал регистрировать новые суда для присоединения к инициативе.

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Как ранее писал Лайф, в Киеве заявили, что с Украины экспортировали уже более 7,7 млн тонн зерна. Министр инфраструктуры Незалежной Александр Кубраков также заявил о необходимости ускорить проверку перевозящих агропродукцию судов координационным центром.

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ТАСС / ЕРА / ERDEM SAHIN

Арина Родионова

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