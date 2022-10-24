Более ста судов "зерновой инициативы" застряли в порту Стамбула

Досмотр судов, участвующих в Черноморской зерновой инициативе, задерживается в Стамбуле. Очереди на инспекцию сейчас дожидается 113 судов, говорится в сообщении совместного координационного центра (СКЦ).

"Совместный координационный центр сообщает, что в настоящее время 113 судов зарегистрированы для проверки, тогда как ещё 60 ожидают присоединения к Черноморской зерновой инициативе в территориальных водах Турции", — сказано в заявлении СКЦ.

В СКЦ обеспокоены тем, что из-за этого могут произойти сбои в цепочке поставок и работе портов. В сообщении также отмечается, что за последние несколько дней центр снова начал регистрировать новые суда для присоединения к инициативе.