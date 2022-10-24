Полицейского застрелили во время охоты в лесу под Тюменью

Под Тюменью, в районе Перевалово, во время охоты убит сотрудник МВД. Как сообщает издание 72.ru со ссылкой на источник, он работал в областном экспертно-криминалистическом центре.

"В его гибели подозревают коллегу, но как именно всё произошло, и почему так вышло, неизвестно", — сообщает источник издания.

Как передаёт портал Ura.ru, полицейский был на охоте вместе с коллегой и его отцом. Те услышали выстрелы, после чего нашли товарища, который был уже мёртв. При этом правоохранительные органы проверяют версию, что к трагедии причастен второй полицейский. Сейчас ещё устанавливаются все обстоятельства произошедшего.