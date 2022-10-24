Экономят даже на еде: Три четверти европейцев затянули пояса из-за инфляции

Около 75% европейцев столкнулись с необходимостью сократить каждодневные расходы на товары и еду по причине роста инфляции и кризиса в экономике. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследование компании IRI, которая анализирует рынки. В опросе приняли участие 3000 человек.

Как сообщает агентство, согласно исследованиям, около 71% покупателей в шести ключевых европейских рынках вынуждены были изменить свои привычки относительно покупок и продуктов питания. К тому же 58% сократили расходы на предметы первой необходимости, а 35% пришлось воспользоваться сбережениями или оформить кредиты, чтобы закрыть оплату по счетам.

Более 50% опрошенных заявили о готовности меньше пользоваться доставкой еды, 47% собираются максимально сократить походы в рестораны, бары и кафе. Многим даже приходится пропускать традиционные приёмы пищи и чаще закупаться в продуктовых дисконтах. Некоторые перестали брезговать и просроченным товаром.

По словам старшего вице-президента IRI Ананды Рой, такое поведение потребителей напоминает времена жёсткой экономии 1970-х и 1980-х годов в Европе. Она отметила, что люди уже сейчас готовы тратить меньше, при этом ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. Возможно дальнейшее увеличение цен из-за роста стоимости производства и нестабильности на рынке энергоносителей. Также, по оценкам Bloomberg, растут опасения, что еврозона приближается к рецессии. В связи с этим гражданам придётся привыкать к уменьшению ассортимента товаров.