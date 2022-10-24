Десятки ресторанов KFC откроются в России под новым брендом

Владелец KFC — американская компания Yum! Brands — продал 70 ресторанов сети ижевской франчайзинговой компании "Смарт Сервис". К открытию они готовятся под брендом Rostic's. Договор купли-продажи включает в себя также права на мастер-франшизу и систему управления.

"Включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC — компании "Смарт Сервис" под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова", — цитирует РИА "Новости" слова источника в компании.

За ребрендинг, по условиям договора, отвечает покупатель, так же как и за сохранение рабочих мест всей российской команде. Сделка будет считаться состоявшейся, когда её одобрят госорганы и обе стороны выполнят все условия, о которых они договорились. Поле этого Yum! Brands прекратит своё корпоративное присутствие в России. Открытие 70 ресторанов планируется поэтапно с декабря в Москве, Московской области и ХМАО.

Нужно отметить, что речь идёт только о ресторанах, принадлежащих непосредственно KFC. Это не касается точек, работающих по франшизе, а таких более тысячи по всей стране.