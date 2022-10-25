Немцы попросили Шольца поговорить с Путиным, "чтобы донер снова стоил четыре евро"

Жители Мюнхена пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на рост цен. Особенное негодование высказали любители донеров, заявив, что их стоимость подскочила уже вдвое. Граждане призвали Шольца обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот отрегулировал цены.

Олаф Шольц ответил улыбкой на просьбу избирателя поговорить с Владимиром Путиным о высоких ценах. Видео © trtworld.com

"Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!" — заявил мужчина.

В ответ на просьбу политик лишь загадочно улыбнулся и поспешил сесть в служебную машину.