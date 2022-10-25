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25 октября, 07:55

Немцы попросили Шольца поговорить с Путиным, "чтобы донер снова стоил четыре евро"

Шольц ответил улыбкой на просьбу избирателя поговорить с Путиным о высоких ценах

Жители Мюнхена пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на рост цен. Особенное негодование высказали любители донеров, заявив, что их стоимость подскочила уже вдвое. Граждане призвали Шольца обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот отрегулировал цены.

Олаф Шольц ответил улыбкой на просьбу избирателя поговорить с Владимиром Путиным о высоких ценах. Видео © trtworld.com

"Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!" — заявил мужчина.

В ответ на просьбу политик лишь загадочно улыбнулся и поспешил сесть в служебную машину.

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Ранее на востоке Германии на улицы вышли тысячи протестующих. Активисты митинговали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители и политика федерального правительства. Наиболее крупные протесты были в Эрфурте, Магдебурге и Лейпциге.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Peter Kneffel

Николь Вербер

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