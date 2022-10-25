В работе WhatsApp произошёл глобальный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошёл глобальный сбой: по данным сервиса Downdetector, на проблемы жалуются пользователи из разных стран.
Так, юзеры сообщают о проблемах с отправкой сообщений, загрузкой чатов, входом в приложение.
Напомним, ранее опрос показал, что 74% работающих россиян используют WhatsApp. Причём женщины чаще мужчин применяют этот мессенджер для общения с начальством, коллегами, партнёрами или клиентами (78% против 69%).
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