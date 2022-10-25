Anti-age терапевт рассказала, в каких случаях массаж лица может заменить "уколы красоты"

Зачастую с появлением первых морщинок многие дамы прибегают к помощи "уколов красоты", однако в руках грамотного специалиста массаж лица вполне может составить достойную конкуренцию или альтернативу каким-то другим косметологическим процедурам. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог, главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина.

Массаж лица в руках умелого специалиста вполне может быть оптимальной процедурой для ряда пациентов Фото © Shutterstock

"Массаж требует определённой регулярности, длительности в процедурах и очень грамотного специалиста. На самом деле многие пациенты любят массаж лица именно за тактильные ощущения, которые не заменит ни одна другая косметологическая процедура", — сказала врач.

Массаж включает в себя несколько механизмов работы: с мышцами, с подкожной жировой клетчаткой и с самим качеством кожи Фото © Shutterstock

По словам дерматолога, в нынешних условиях, когда уровень стресса достаточно высокий и у врачей, и у пациентов, тактильные ощущения часто бывают решающими. Именно они доставляют определённую долю удовольствия и наслаждения. К тому же благодаря этой омолаживающей процедуре улучшается внешний вид и снимается излишний тонус мышц лица, благодаря чему оно выглядит свежее и подтянутее.