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25 октября, 07:11

Штайнмайер заверил Киев в дальнейшей поддержке со стороны Берлина

Президент Германии Штайнмайер заверил Украину в дальнейшей всесторонней поддержке

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Берлина. Заявление он озвучил в ходе рабочей поездки в Киев, пишет DPA.

Так, Штайнмайер направил послание украинцам, в котором заверил, что "Германия не только на стороне Киева, но и будет продолжать поддерживать киевский режим в экономическом, политическом и военном отношении".

"Для меня было важно послать украинцам знак солидарности, особенно сейчас, на этом этапе авиаударов с применением беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов", — сказал политик, имея в виду сегодняшний визит.

Лайф рассказывал, что изначально визит должен был состояться в апреле, но этого не случилось. Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве. Якобы из-за "тесных связей" того с Россией он назвал нежелательным приезд президента ФРГ. Канцлер Германии Олаф Шольц счёл поступок украинской власти проблемой, мешающей ему самому отправиться на Украину.

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А затем президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Случилось это на фоне активной фазы российской спецоперации — ударов по украинской инфраструктуре. И вот наконец сегодня, 25 октября, Штайнмайер решился добраться до столицы Украины.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Fotostand

Оксана Попова

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