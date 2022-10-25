Штайнмайер заверил Киев в дальнейшей поддержке со стороны Берлина
Президент Германии Штайнмайер заверил Украину в дальнейшей всесторонней поддержке
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Берлина. Заявление он озвучил в ходе рабочей поездки в Киев, пишет DPA.
Так, Штайнмайер направил послание украинцам, в котором заверил, что "Германия не только на стороне Киева, но и будет продолжать поддерживать киевский режим в экономическом, политическом и военном отношении".
"Для меня было важно послать украинцам знак солидарности, особенно сейчас, на этом этапе авиаударов с применением беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов", — сказал политик, имея в виду сегодняшний визит.
Лайф рассказывал, что изначально визит должен был состояться в апреле, но этого не случилось. Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве. Якобы из-за "тесных связей" того с Россией он назвал нежелательным приезд президента ФРГ. Канцлер Германии Олаф Шольц счёл поступок украинской власти проблемой, мешающей ему самому отправиться на Украину.
А затем президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Случилось это на фоне активной фазы российской спецоперации — ударов по украинской инфраструктуре. И вот наконец сегодня, 25 октября, Штайнмайер решился добраться до столицы Украины.
ТАСС / IMAGO / Fotostand