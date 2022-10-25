Штайнмайер заверил Киев в дальнейшей поддержке со стороны Берлина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Берлина. Заявление он озвучил в ходе рабочей поездки в Киев, пишет DPA.

Так, Штайнмайер направил послание украинцам, в котором заверил, что "Германия не только на стороне Киева, но и будет продолжать поддерживать киевский режим в экономическом, политическом и военном отношении".

"Для меня было важно послать украинцам знак солидарности, особенно сейчас, на этом этапе авиаударов с применением беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов", — сказал политик, имея в виду сегодняшний визит.