США могут передать Украине зенитные комплексы HAWK для борьбы с беспилотниками

"США рассматривают возможность отправки ПВО HAWK со складов на Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет", — указало агентство.

По данным источников, скорее всего, США сначала отправят на Украину ракеты-перехватчики для системы HAWK, так как пока не известно, сколько установок находится в рабочем состоянии. Также они подчеркнули, что эти системы ПВО находились на складах десятилетиями. Белый дом от комментариев на эту тему отказался.