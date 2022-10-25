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25 октября, 06:37

США могут передать Украине зенитные комплексы HAWK для борьбы с беспилотниками

Reuters: США рассматривают отправку Украине ЗРК HAWK для борьбы с беспилотниками

Вашингтон рассматривает возможность отправки на Украину зенитно-ракетного комплекса HAWK. Как пишет Reuters, пока не известно, о каком количестве техники идёт речь.

"США рассматривают возможность отправки ПВО HAWK со складов на Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет", — указало агентство.

По данным источников, скорее всего, США сначала отправят на Украину ракеты-перехватчики для системы HAWK, так как пока не известно, сколько установок находится в рабочем состоянии. Также они подчеркнули, что эти системы ПВО находились на складах десятилетиями. Белый дом от комментариев на эту тему отказался.

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Ранее США пообещали Украине поставки зенитно-ракетных комплексов NASAMS. При этом модифицированная замена устаревшей MIM-23 Hawk задерживается. Как считают эксперты, поставки двух батарей вряд ли смогут повлиять на уже сложившуюся ситуацию.

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Wikipedia

Оксана Попова

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