В Мелитополе произошёл мощный взрыв
В Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.
"В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв. Информация уточняется и будет дополнена", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в Брянской области вчера вечером на перегоне между Новозыбковом и Злынкой сработало неизвестное взрывное устройство, оказались повреждены железнодорожные пути. В результате взрыва никто не пострадал.
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ТАСС / Гражданская администрация Запорожской области