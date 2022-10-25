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25 октября, 06:03

В Мелитополе произошёл мощный взрыв

В Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.

"В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв. Информация уточняется и будет дополнена", — сказано в сообщении.

Ранее Лайф писал, что в Брянской области вчера вечером на перегоне между Новозыбковом и Злынкой сработало неизвестное взрывное устройство, оказались повреждены железнодорожные пути. В результате взрыва никто не пострадал.

Серия взрывов прогремела в Херсоне в районе Антоновского моста

Серия взрывов прогремела в Херсоне в районе Антоновского моста

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ТАСС / Гражданская администрация Запорожской области

Оксана Попова

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