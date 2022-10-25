Товарооборот с Северной Кореей на Дальнем Востоке полностью остановлен
Глава региональной таможни Ладыгин: Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке прекращён
Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин сообщил об остановке товарооборота с КНДР. При этом он допустил его возобновление с открытием железнодорожного сообщения.
"Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали", — сказал он в ходе беседы с журналистами.
Вместе с тем Ладыгин выразил надежду, что ситуация изменится при открытии границы. Он подчеркнул, что пока полной ясности картины нет, однако станет видно, какие товары будут востребованы Северной Кореей. Как уточняется, внешнеторговый оборот с КНДР через дальневосточные таможни за год снизился в 300 раз, до 20 тонн.
А ранее Лайф писал, что отношения между КНДР и Россией может укрепить и ситуация с Украиной. Так, Пхеньян вызвался помочь в восстановлении Луганской и Донецкой народных республик, а Россия в свою очередь может предоставить Северной Корее современное вооружение, укрепить двустороннюю торговлю, а также использовать право вето в Совете Безопасности ООН по вопросам санкций в отношении КНДР.
ТАСС / Сергей Метелица