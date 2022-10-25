НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 октября, 05:22

Байден назвал Камалу Харрис "замечательным президентом"

Глава США Джо Байден вновь допустил оговорку, назвав американского вице-президента Камалу Харрис "замечательным президентом".

Опростоволосился политик в ходе её поздравления с "30-летием". День рождения Харрис действительно прошёл 20 октября, вот только исполнилось ей уже 58.

"Ей исполнилось 30 лет. С днём рождения замечательного президента", — сказал Байден во время выступления в Белом доме.

Байден напугал девочку-подростка внезапным советом про отношения с мужчинами

Байден напугал девочку-подростка внезапным советом про отношения с мужчинами

Кстати, помимо оговорок и странных высказываний 79-летний Байден часто теряется в пространстве, чем вызывает бурную реакцию СМИ и пользователей со всего мира. Так, например, ранее американский лидер растерялся после выступления и не смог сразу найти выход со сцены. После окончания своей речи в Питтсбурге глава Белого дома повернулся в обратную от лестницы сторону, начал что-то говорить и жестикулировать.

Обложка ©

ТАСС / AP / Patrick Semansky

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров