Байден назвал Камалу Харрис "замечательным президентом"

Опростоволосился политик в ходе её поздравления с "30-летием". День рождения Харрис действительно прошёл 20 октября, вот только исполнилось ей уже 58.

"Ей исполнилось 30 лет. С днём рождения замечательного президента", — сказал Байден во время выступления в Белом доме.

Кстати, помимо оговорок и странных высказываний 79-летний Байден часто теряется в пространстве, чем вызывает бурную реакцию СМИ и пользователей со всего мира. Так, например, ранее американский лидер растерялся после выступления и не смог сразу найти выход со сцены. После окончания своей речи в Питтсбурге глава Белого дома повернулся в обратную от лестницы сторону, начал что-то говорить и жестикулировать.