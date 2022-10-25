Рейс из Петербурга в Фергану пришлось завершить досрочно

Рейс авиакомпании Uzbekistan Аirways из Санкт-Петербурга в Фергану закончился в другом городе Узбекистана. Самолёт вынужденно приземлился в аэропорту Намангана. Причиной этого стал туман.

"Рейс HY-636 авиакомпании Uzbekistan Аirways Санкт-Петербург — Фергана из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Намангане в 8:00 (6:00 мск)", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя АО Uzbekistan Аirports.

Он отметил, что посадка прошла в штатном режиме, пассажиров выпустили в терминал. Возможно, оставшиеся до конечного пункта 130 километров они преодолеют на организованных для них автобусах.

