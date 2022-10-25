Штайнмайер с третьей попытки добрался до Украины
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с визитом, который уже не раз откладывался. Прибытие политика не анонсировали ни в Киеве, не в Берлине.
Как отмечает агентство DPA, это первая поездка президента Германии на Украину с начала российской специальной военной операции России. В Киеве он планирует встретиться прежде всего с президентом Владимиром Зеленским, но этим визит не будет исчерпываться.
Лайф рассказывал, что изначально этот визит должен был состояться в апреле, но этого не случилось. Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве. Якобы из-за его "тесных связей" с Россией тот назвал нежелательным приезд президента ФРГ. Канцлер Германии Олаф Шольц счёл поступок украинской власти проблемой, мешающей ему самому отправиться на Украину.
А затем президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Случилось это на фоне активной фазы российской спецоперации — ударов по украинской инфраструктуре. И вот, наконец, Штайнмайер решился добраться до столицы Украины.
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото © kremlin.ru