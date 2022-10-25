Штайнмайер с третьей попытки добрался до Украины

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с визитом, который уже не раз откладывался. Прибытие политика не анонсировали ни в Киеве, не в Берлине.

Как отмечает агентство DPA, это первая поездка президента Германии на Украину с начала российской специальной военной операции России. В Киеве он планирует встретиться прежде всего с президентом Владимиром Зеленским, но этим визит не будет исчерпываться.