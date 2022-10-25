Газировка — не лучший вариант: Россиянам посоветовали идеальные напитки к бургеру

Любителям бургеров при выборе напитка к этому фастфуду лучше не отдавать предпочтение чему-то одному. Нужно пробовать разные варианты. Такой совет россиянам в интервью Лайфу дал коммерческий директор сети "Франклинс Бургер" Денис Климкин. Он предложил свой вариант рейтинга таких напитков.

Первое место отдал воде или чаю, объяснив это тем, что у них простой состав, без консервантов и лишнего сахара, а значит, они не наносят вред фигуре и здоровью.

"Если это будет зелёный чай — ещё лучше. Есть исследования о том, что зелёный чай на четверть снижает отложения липидов в печени при употреблении жирной еды. Так жир и связанные с ним калории не откладываются, а выводятся из организма", — подчеркнул Климкин.

На втором месте, по его версии, должно располагаться пиво. Эксперт объяснил это тем, что оно хорошо подходит к блюдам быстрого питания из-за кислотности, которая справляется с жирностью бургеров. При этом в некоторых блюдах обилие соли "сглаживает" горчинку пива, делая его мягче и приятнее. Денис Климкин, однако, призвал не забывать о вредном влиянии алкоголя на организм, поэтому нужно не злоупотреблять этим напитком и выбирать продукт, в состав которого входят только качественные ингредиенты.

Третье место в рейтинге досталось сокам и морсам. Эксперт подчеркнул, что в этих напитках большое количество сахара, поэтому придётся компенсировать перекус физической активностью. Либо нужно найти идеальный баланс: например, устраивать такое застолье всего раз в неделю и после этого проходить пешком десять тысяч шагов.

На четвёртом месте — кофе. По словам специалиста, кофеин примерно вдвое замедляет процесс усвоения углеводов в организме. Он отметил, что чем дольше усваивается сахар, тем больше его содержание в крови. Климкин также напомнил, что, по мнению учёных, одна чашка кофе увеличивает на треть уровень сахара в организме, вторая — вдвое. Поэтому этот напиток в сочетании с бургером лучше выбирать не каждый день.

На пятом месте оказалась газировка, которую в сочетании с бургером так любят выбирать дети. Холодный напиток "замораживает" жир, который есть в бургерах, поэтому продукт становится тяжелее и переваривание усложняется. А сахар повышает количество инсулина в организме.