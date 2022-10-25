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25 октября, 03:52

Слышала, как копал могилу: Муж заживо закопал супругу в лесу из-за жадности

Житель штата Вашингтон заживо закопал жену из-за нежелания делиться пенсией

<p>Кен Ан. Фото © <a href="https://www.nbcnews.com/news/us-news/washington-state-woman-buried-alive-estranged-husband-manages-escape-s-rcna53232" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NBS News</a></p>

Кен Ан. Фото © NBS News

В США муж заживо закопал супругу из-за пенсии. Супруги Ен Ан и Чхэ Кен Ан находились в процессе развода и между ними вспыхнула ссора из-за денег. Муж заявил, что лучше убьёт бывшую избранницу, чем отдаст пенсионные накопления. С реализацией угрозы он не стал медлить и заживо похоронил жену в лесу. Однако той удалось выбраться и обратиться в полицию. Случилось это в штате Вашингтон.

"Её шея, нижняя часть лица и лодыжки всё ещё были обмотаны клейкой лентой. На её ногах, руках и голове были обширные синяки, а её одежда и волосы были покрыты грязью", — цитирует NBC News заместителя шерифа округа Терстон.

В разгар ссоры Кен Ан набросился на супругу, избил её, замотал ей скотчем глаза, руки и тело. После он погрузил её в машину и увёз в лес. Как пишет издание, пострадавшая даже слышала, как он копает ей яму. Она рассказала, как получила удар ножом в грудь. После этого муж бросил её в заготовленную могилу, придавил деревом и начал засыпать яму глиной.

Ен пролежала там несколько часов но всё же смогла выбраться, добраться до ближайших построек и попроси помощи. Она отделалась испугом, а вот её благоверного задержали в тот же день. Теперь он обвиняется в покушении на убийство, похищении человека и нападении. Сейчас подозреваемый находится в тюрьме без права освобождения под залог. На месте происшествия следователи нашли свежую могилу, обрывки скотча и женские волосы.

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Арина Родионова
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