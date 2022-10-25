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25 октября, 03:44

Белый дом подтвердил получение письма из Конгресса с призывом к переговорам с Россией

В Белом доме получили письмо группы конгрессменов, в котором они призвали к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Он отказался от комментариев, лишь отметил, что администрация президента США Джо Байдена уважает точку зрения конгрессменов и их обеспокоенность происходящим на Украине. При этом отметил, что Вашингтон против переговоров по украинской теме без участия Киева.

В Белом доме заявили, что США по-прежнему не планируют отправлять военных на Украину

В Белом доме заявили, что США по-прежнему не планируют отправлять военных на Украину

Как ранее писал Лайф, тридцать конгрессменов призвали Байдена резко изменить стратегию по Украине и перейти к прямым переговорам с Москвой. Они предложили соединить военную поддержку, которую США оказывают Украине, с "активным дипломатическим нажимом".

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Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

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