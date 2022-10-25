Киев и Одесса этой ночью погрузились во тьму

В Киеве и Одессе на улицах выключили наружное освещение и вывески. Таким образом, эти города погрузились во тьму. Их освещали только фары едущих по дорогам машин. Соответствующие видео и фото опубликовало издание "Страна".

Улицы Одессы с отключённым освещением. Видео @ Telegram / "Политика Страны"

Такие меры обусловлены строгой экономией электричества, о чём ранее заявлял и президент Владимир Зеленский. Он призывал местные власти контролировать электропотребление.