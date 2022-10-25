НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 октября, 03:05

Киев и Одесса этой ночью погрузились во тьму

"Страна": В Киеве и Одессе ночью отключили наружное освещение

<p>Киев без освещения. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/stranaua/71663" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Политика Страны"</a></p>

Киев без освещения. Фото © Telegram / "Политика Страны"

В Киеве и Одессе на улицах выключили наружное освещение и вывески. Таким образом, эти города погрузились во тьму. Их освещали только фары едущих по дорогам машин. Соответствующие видео и фото опубликовало издание "Страна".

Улицы Одессы с отключённым освещением. Видео @ Telegram / "Политика Страны"

Такие меры обусловлены строгой экономией электричества, о чём ранее заявлял и президент Владимир Зеленский. Он призывал местные власти контролировать электропотребление.

Более 400 объектов инфраструктуры Украины повреждено из-за воздушных ударов за 10 дней

Более 400 объектов инфраструктуры Украины повреждено из-за воздушных ударов за 10 дней

Напомним, что российские военные регулярно наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович даже заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров