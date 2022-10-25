Сторонники из числа украинских военных передали пророссийскому подполью в Николаеве оружие и боеприпасы к нему. Об этом рассказал один из активистов. На видеозаписи, имеющейся в распоряжении РИА "Новости", он продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами. Кроме того, подпольщик рассказал о поборах с жителей города, которые устраивают украинские власти.

Подполье Николаева получило оружие от сторонников из ВСУ, рассказал активист. Видео © Telegram-канал / РИА "Новости"

"Дети уже больше полугода учатся в школе дистанционно. С родителей требуют деньги на фонд школы и на учебные пособия, хотя всё из Интернета берётся. В общем-то, школа выходит по деньгам как коммуналка", — сказал собеседник агентства.

Неудивительно, отметил активист, что жители города "ждут освобождения и обязательно дождутся". По его словам, с бизнесменов "гребут сумасшедшие налоги", даже с тех, у кого нет прибыли, а одни убытки. А также он отметил, что его личностью интересуется СБУ.

"Очень много людей между собой интересуются, кто я такой. Поэтому на следующей неделе в следующем видео я об этом с вами поделюсь. Поэтому все эсбэушники и их агентура, обязательно смотрите. Ну, а мы немножечко богатеем арсеналом: вот, сторонники из ВСУ нам подогнали. Поэтому, твари, знайте: мы везде и мы победим", — заключил он.