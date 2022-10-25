Китай обрушил курс юаня до многолетнего минимума

Центробанк Китая принял решение резко понизить курс юаня к доллару. Соотношение курса валют, которые выбрал регулятор, будет рекордным для периода с 2008 года.

Согласно сообщению Народного банка Китая, жэньминьби (официальное название валюты КНР) теперь будет торговаться к американской валюте на 438 пунктов ниже. Юань будет стоит 7,1668 за доллар.

Из статистики китайского регулятора следует, что такой курс национальной валюты был в стране в последний раз 15 февраля 2008 года.