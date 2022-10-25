НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 октября, 02:35

Китай обрушил курс юаня до многолетнего минимума

Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с 2008 года

Центробанк Китая принял решение резко понизить курс юаня к доллару. Соотношение курса валют, которые выбрал регулятор, будет рекордным для периода с 2008 года.

Согласно сообщению Народного банка Китая, жэньминьби (официальное название валюты КНР) теперь будет торговаться к американской валюте на 438 пунктов ниже. Юань будет стоит 7,1668 за доллар.

Из статистики китайского регулятора следует, что такой курс национальной валюты был в стране в последний раз 15 февраля 2008 года.

Никаких долларов и евро: Россиянам перечислили актуальные валюты для хранения сбережений

Никаких долларов и евро: Россиянам перечислили актуальные валюты для хранения сбережений

Ранее Лайф приводил слова финансиста, который перечислил риски, возникающие при инвестировании личных средств в юань. Он предупреждал, что китайская валюта сильно зарегулирована Компартией КНР, и если правительство страны захочет опустить курс, то оно это сделает. Что и произошло.

Обложка ©

Freepik / kstudio

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров