Китай обрушил курс юаня до многолетнего минимума
Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с 2008 года
Центробанк Китая принял решение резко понизить курс юаня к доллару. Соотношение курса валют, которые выбрал регулятор, будет рекордным для периода с 2008 года.
Согласно сообщению Народного банка Китая, жэньминьби (официальное название валюты КНР) теперь будет торговаться к американской валюте на 438 пунктов ниже. Юань будет стоит 7,1668 за доллар.
Из статистики китайского регулятора следует, что такой курс национальной валюты был в стране в последний раз 15 февраля 2008 года.
Ранее Лайф приводил слова финансиста, который перечислил риски, возникающие при инвестировании личных средств в юань. Он предупреждал, что китайская валюта сильно зарегулирована Компартией КНР, и если правительство страны захочет опустить курс, то оно это сделает. Что и произошло.
Freepik / kstudio