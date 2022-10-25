"Выключи сейчас же!": Опубликован трейлер нового "Человека-муравья"
Вышел первый трейлер фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"
Зрителям представлен первый трейлер блокбастера Marvel Studios "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Он будет будет первой лентой пятой фазы киновселенной "Марвел".
По сюжету, Скотту Лэнгу, который играет Человека-муравья, и Хоуп ван Дайн, играющей Осу, вместе с родителями последней нужно будет изучить квантовый мир. Правда попадут они туда случайно, из-за запуска некого квантового устройства связи, которое успевают в фильме "выключить сейчас же".
В фильме также приняли участие Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон и Джонатан Мейджорс. Премьера фильма состоится 17 февраля 2023 года.
Трейлер опубликован на YouTube-канале Marvel Intertainment на английском языке. Так как пока фильмы компании для России не предназначены, русскоязычной официальной версии нет. Зато уже появилась пиратская.
Ранее Nintendo выпустила первый трейлер мультфильма "Супербратья Марио", над созданием которого работает известная по "Миньонам" студия Illumination. Главного персонажа, того самого водопроводчика Марио, озвучит Крис Прэтт.
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