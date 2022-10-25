"Выключи сейчас же!": Опубликован трейлер нового "Человека-муравья"

Зрителям представлен первый трейлер блокбастера Marvel Studios "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Он будет будет первой лентой пятой фазы киновселенной "Марвел".

По сюжету, Скотту Лэнгу, который играет Человека-муравья, и Хоуп ван Дайн, играющей Осу, вместе с родителями последней нужно будет изучить квантовый мир. Правда попадут они туда случайно, из-за запуска некого квантового устройства связи, которое успевают в фильме "выключить сейчас же".

В фильме также приняли участие Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон и Джонатан Мейджорс. Премьера фильма состоится 17 февраля 2023 года.

Трейлер опубликован на YouTube-канале Marvel Intertainment на английском языке. Так как пока фильмы компании для России не предназначены, русскоязычной официальной версии нет. Зато уже появилась пиратская.