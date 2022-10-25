Помогла охрана : Байден заблудился на лужайке Белого дома

Президент США Джо Байден вновь заблудился. На этот раз он не смог понять, как из сада Белого дома пройти в здание. Видео этого инцидента опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

Байден заблудился на лужайке Белого дома. Видео © Daily Mail

После того, как на лужайке Белого дома закончилось официальное мероприятие, Байден вдруг заметался, у него появилось растерянное выражение на лице. Он резко остановился и начал спрашивать у охраны, куда ему идти.

Телохранители показали направление и Байден честно признался, что хотел пойти в другую сторону. Ему ответили, что он может идти так, как захочет. В итоге президент США покинул лужайку со своей женой Джилл, которая взяла его под руку.