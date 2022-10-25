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25 октября, 01:16

Помогла охрана : Байден заблудился на лужайке Белого дома

Daily Mail: Байдену пришлось уточнять у охраны дорогу к Белому дому

Президент США Джо Байден вновь заблудился. На этот раз он не смог понять, как из сада Белого дома пройти в здание. Видео этого инцидента опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

Байден заблудился на лужайке Белого дома. Видео © Daily Mail

После того, как на лужайке Белого дома закончилось официальное мероприятие, Байден вдруг заметался, у него появилось растерянное выражение на лице. Он резко остановился и начал спрашивать у охраны, куда ему идти.

Телохранители показали направление и Байден честно признался, что хотел пойти в другую сторону. Ему ответили, что он может идти так, как захочет. В итоге президент США покинул лужайку со своей женой Джилл, которая взяла его под руку.

Пошёл не туда и "завис": Байден заблудился в штаб-квартире ЦРУ

Пошёл не туда и "завис": Байден заблудился в штаб-квартире ЦРУ

Это далеко не первый курьёзный случай с американским президентом. Ранее Байден не раз спотыкался на трапе своего самолёта. А с ориентацией в пространстве у 79-летнего политика совсем беда. Вот и перед Белым домом он уже терял дорогу, причём у самого входа.

Обложка ©

Daily Mail

Андрей Григорьев

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