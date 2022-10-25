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25 октября, 00:58

"Смело и неуместно" : Российский дипломат резко отреагировал на слова Макрона об РПЦ

Постпред России Ульянов раскритиковал Макрона за высказывания об РПЦ

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес Русской православной церкви, произнесённые им в Риме на международном форуме "Воззвание к миру", были неуместны. Такую оценку дал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Президент Франции высказался о роли православия в России. Очень смелое и неуместное заявление, напоминающее советскую практику. Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными", - написал Ульянов на своей странице в Twitter.

По информации агентства Reuters, Макрон заявил, что РПЦ якобы позволяет государству манипулировать собой с целью оправдания действий на Украине. Лидер Франции призвал Русскую православную церковь сопротивляться такому, якобы имеющему место, давлению.

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Как сообщал Лайф, ранее читатели газеты Le Figaro разозлились на Макрона из-за его слов о разрешении украинского конфликта на условиях Киева. Они также обвинили лидера в срыве переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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