Десятки школ в Чите прервали занятия из-за "минирования"

Учеников, по данным агентства, выводят на прилегающую территорию. Сначала сообщалось только о школах № 11 и 49. На фото в публикациях видно, что ученики стоят на находящихся поблизости придомовых территориях районов и на стадионе. Читатели в комментариях к заметке пишут, что занятия по этой же причине якобы были прерваны и в школах № 24, 27 и 9. Позже написали также, что сообщения пришли ещё от около 15 школ. Так, известно, что домой отправили учеников 38-й, 32-й, 22-й, 17-й, 19-й, 1-й и 2-й школ. Учеников 9-й школы при этом вернули обратно на занятия, а в 17-й школе сообщили, что в 14:00 можно возвращаться на учёбу.