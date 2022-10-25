Россиянам пояснили, как изменится в ноябре график выплаты пенсий

В ноябре в России изменится график выплаты пенсий из-за того, что в этом месяце отмечается День народного единства. Так как праздник государственный, в этот день не будут работать почта и банки. Что изменится, пояснила доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Выплаты или доставка пенсии каждому пенсионеру осуществляются по графику. В соответствии с приказом Минтруда России, если даты выплаты пенсии или её доставка совпадают с праздничными или выходными днями, это может быть сделано досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику", — объяснила она в интервью "Прайму".

Так как банки и отделения почты стремятся соблюдать эту норму, все обязательства они стараются выполнить до наступления выходных или праздников. В ноябре нерабочими будут дни с 4 по 6 ноября.

"Соответственно, все пенсии, которые по графику должны были получить пенсионеры в эти дни, должны быть начислены до 4 ноября", — пояснила экономист.

Однако всё не так однозначно для тех, кто получает пенсию через почту. График работы у отделений может быть особым, из-за чего деньги могут выдать, например, 5-го числа, в дату по графику.