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С 1 ноября изменится график начисления и размер пенсий: Кому повысят выплаты

Ожидаются новые прибавки к пенсии. При этом в ноябре изменится и график выплат. Что нового ждёт пенсионеров?

21 октября, 09:12
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В ноябре 2022 года изменится график и произойдут изменения в порядке выплаты пенсий. Это связано в том числе с длинными выходными в начале месяца. Соответственно, многие пожилые люди получат выплаты раньше. График получения денег нужно уточнить по месту получения. Он может различаться в зависимости от региона и организации.

В Пенсионном фонде сделали уточнение, что теперь легче оформить доплаты к пенсии смогут члены лётных экипажей и работники угольной промышленности. Произойдёт это за счёт новых сведений работодателей.

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— В Пенсионном фонде подготовили новую форму отчётности. По ней авиакомпании и предприятия угольной промышленности начнут представлять в ПФР сведения на своих работников. Новшество начнёт работать со следующего года. Информация будет использоваться для назначения доплат вышедшим на пенсию шахтёрам и лётчикам, — рассказали в ПФР.

Юрист Елена Кузнецова пояснила, что таким образом будущим пенсионерам станет проще получить доплату. Раньше часть справок им нужно было предоставлять в ПФР самостоятельно. Теперь процедура автоматизируется. Это очередной шаг на пути упрощения процессов получения и назначения выплат.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

— Кстати, за счёт доплат перерасчёт пенсий этим категориям получателей произойдет с 1 ноября. Суммы доплат пересчитываются ежеквартально. Они могут увеличиваться как в большую, так и в меньшую сторону. Тем не менее обычно выплаты увеличиваются, — отметила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

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По её словам, право на доплату имеют представители определённых профессий с очень большим опытом работы. При этом они уже должны прекратить работу по специальности, которая даёт право на льготу.

Кстати, пенсии в России в ближайшие годы будут увеличиваться темпами, которые опережают инфляцию. При этом зарплаты будут расти быстрее. В результате соотношение средней пенсии к средней зарплате опустится ниже 30%. Это произойдёт уже к 2026 году. Такие выводы следуют из данных Счётной палаты.

Таким образом, рост зарплат будет идти опережающими темпами. В том числе и из-за этого многие пенсионеры продолжают работать. При этом прибавку к пенсии они получают только раз в год — с 1 августа. Она значительно меньше ежегодной индексации неработающим пенсионерам. Индексация работающим пока не ожидается.

https://static.life.ru/publications/2022/10/21/171220141070.14905.jpg

Фото © Shutterstock

Продолжаете ли вы работать после выхода на пенсию?

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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