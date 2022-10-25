Уральцам повезло: Учёный объяснил, где сегодня в России будет лучше видно затмение

На Урале в понедельник, 25 октября, жители местных городов смогут посмотреть на почти полное солнечное затмение. Оно состоится на закате, поэтому астрономическое явление приобретёт красные тона.

"Частное солнечное затмение будет наблюдаться 25 октября по всей западной части России. Однако наиболее полным затмение будет на Урале: там солнечный диск будет затемнён на 84–86%, это произойдёт около 15:59 по местному времени. В это время Солнце будет на закате, поэтому затмение можно будет наблюдать в ярких красных предзакатных тонах", — рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Пик астрономического явления будет наблюдаться в 15:59. В Екатеринбурге затемнение солнца достигнет 84%, в районе Сургута и Ханты-Мансийска — 86%. Начало затмения стоит ожидать в 14:46, а финальную точку — примерно в 17:08.

Конечно, затмение будет видно не только на Урале, хоть там оно и будет максимальным. В Санкт-Петербурге, например, степень затемнения составит 67% примерно в 13:27 по местному времени, при этом начнётся затмение примерно в 12:16, а закончится в 14:38. Также частное солнечное затмение можно будет увидеть почти из всей Европы, а также из Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, западных частей Азии, а также находясь на островах Гренландии и Гернси. А вот 8 ноября ожидается полное лунное затмение, которое смогут увидеть жители восточных регионов РФ.