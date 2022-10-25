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24 октября, 23:11

На Украине нашли объяснение резкого обмеления Днепра

"Страна": Вода в Днепре спала из-за сбросов на Запорожской и Каховской ГЭС

Уровень воды в Днепре в украинском Днепропетровске снизился из-за сбросов воды с Запорожской и Каховской гидроэлектростанций. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.

"Сброс воды провела Запорожская ГЭС, а также сброс воды осуществила Каховская ГЭС. Пока не понятно, с чем именно это связано, точная информация будет завтра", — пишет издание.

Как заявил заммэра Днепропетровска Михаил Лысенко, опасений о снабжении региона питьевой водой на данный момент нет. До этого украинские СМИ писали о существенном снижении уровня воды в реке Днепр.

В Днепропетровской области подтвердили удар по энергетической инфраструктуре

В Днепропетровской области подтвердили удар по энергетической инфраструктуре

Ранее Лайф писал, что ВСУ создали риск техногенной катастрофы на Каховской ГЭС. Это шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Прежде обеспечивала годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.

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Wikipedia

Арина Родионова

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