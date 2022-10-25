На Украине нашли объяснение резкого обмеления Днепра

Уровень воды в Днепре в украинском Днепропетровске снизился из-за сбросов воды с Запорожской и Каховской гидроэлектростанций. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.

"Сброс воды провела Запорожская ГЭС, а также сброс воды осуществила Каховская ГЭС. Пока не понятно, с чем именно это связано, точная информация будет завтра", — пишет издание.

Как заявил заммэра Днепропетровска Михаил Лысенко, опасений о снабжении региона питьевой водой на данный момент нет. До этого украинские СМИ писали о существенном снижении уровня воды в реке Днепр.