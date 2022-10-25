Зеленский предупредил народ о "самой сложной зиме в истории"

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении к гражданам страны предупредил, что грядущая зима для них будет "самой сложной в истории". Он призвал их не расслабляться.

"Это сложный путь — пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории, сделать необходимую работу осенью, зимой и весной, чтобы иметь нужные государству результаты", — сказал Зеленский.

Впрочем, он лишь в очередной раз повторил свои слова, сказанные ранее. Так же ситуацию с энергетикой в стране накануне оценил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он признал, что подготовиться к холодам на 100% в стране не могут — повреждено примерно 40% энергетических объектов.

Ранее на Украине уже допустили, что Киев предстоящей зимой останется без отопления. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев.