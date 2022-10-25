Зеленский предупредил народ о "самой сложной зиме в истории"
Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении к гражданам страны предупредил, что грядущая зима для них будет "самой сложной в истории". Он призвал их не расслабляться.
"Это сложный путь — пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории, сделать необходимую работу осенью, зимой и весной, чтобы иметь нужные государству результаты", — сказал Зеленский.
Впрочем, он лишь в очередной раз повторил свои слова, сказанные ранее. Так же ситуацию с энергетикой в стране накануне оценил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он признал, что подготовиться к холодам на 100% в стране не могут — повреждено примерно 40% энергетических объектов.
Ранее на Украине уже допустили, что Киев предстоящей зимой останется без отопления. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев.
Напомним, что российские военные регулярно наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович даже заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
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