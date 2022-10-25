"Мир стал темнее": Погиб актёр из "Американской истории ужасов"

В Лос-Анджелесе в ДТП погиб американский актёр Лесли Джордан, наиболее известный по ролям в сериалах "Американская история ужасов" и "Уилл и Грейс". Ему было 67 лет. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в полиции.

24 октября утром его автомобиль врезался в стену одного из зданий в районе Голливуд. В правоохранительные органы информация об инциденте поступила примерно в 8:50 по местному времени (18.50 мск).

"Мир, определённо, стал сегодня намного более тёмным местом без любви и света Лесли Джордана", — приводит Fox News слова из заявления агента артиста Дэвида Шола.

Авария, скорее всего, пишет TMZ со ссылкой на источник в полиции, произошла из-за того, что Лесли стало резко плохо за рулём. Оно публикует фото с места аварии, по которым видно, что автомобиль свернул с проезжей части на пешеходную и уткнулся в здание.

Автомобиль Лесли Джордона. Фото © TMZ

На счету Лесли Джордана несколько десятков ролей в различных фильмах и сериалах. В его послужном списке "Американская история ужасов", "Прислуга", "Зовите меня Кэт", "Уилл и Грейс", и много других. Кроме того, актёр написал несколько книг, в том числе пьесу "Затерянные в отеле Першинг Пойнт". А в период пандемии он стал просто "сенсацией" ,его "глупые" видеопосты помогли ему взлететь с 80 000 подписчиков в Сети до колоссальных 5,8 миллионов. На вопрос о секрете его успеха, знаменитость сказал, что он просто был самим собой — глупым, забавным, беспечным пожилым гражданином.